Start list slalom gigante femminile finali Saalbach 2024: italiane in gara e pettorali di partenza

Andrà in scena domani la fase finale dello slalom gigante femminile di Saalbach. Al via sono attese ventiquattro atlete, divise in due run. Le prime quindici inizieranno la propria gara alle 9:00, con l’azzurra Bassino ad aprire la fila, seguita da Brignone, quarta. Successivamente, è prevista una seconda run a partire dalle 12:00 e che vedrà impegnate otto atlete.

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

10 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

11 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

15 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

break

16 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

17 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

18 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

19 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

20 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

21 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

22 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

23 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

24 206355 DUERR Lena 1991 GER Head