Pagelle Salernitana-Lecce 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Un autogol di Gyomber condanna la Salernitana e fa esplodere di gioia il Lecce, che vince 1-0 all’Arechi. Il difensore centrale granata rimedia un’insufficienza, mentre il migliore in campo è Wladimito Falcone nelle pagelle del match della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. All’esordio sulla panchina giallorossa Luca Gotti mette la firma sulla prima vittoria esterna in stagione per i salentini, che salgono a quota 28 punti in classifica. Sempre più ultima invece la Salernitana, che subisce la sesta sconfitta consecutiva all’Arechi. Decisivo un superlativo Wladimiro Falcone, che è uno degli unici tre giocatori a non aver saltato ancora un minuto in questa stagione di Serie A, insieme a Sebastiano Luperto e Lorenzo Montipò.

La parità del match dura appena diciassette minuti. A destra Gendrey crossa al centro, Almqvist calcia col destro, Krstovic mette il piede, ma il tocco decisivo è quello di Gyomber, anche se la Lega Serie A assegna il gol in un primo momento al centravanti giallorosso. La Salernitana è in partita. Il più vivace è Tchaouna, che sfrutta un traversone di Bradaric e calcia al volo: Falcone ci mette i guantoni e devia in corner. La situazione più pericolosa nell’area giallorossa però si verifica al 42′, quando Falcone mura il tiro da due passi di Maggiore. La Salernitana va all’intervallo con più possesso palla (72%) e tiri nello specchio (3 contro 2), ma sul punteggio è il Lecce a sorridere. Il copione non cambia nella ripresa. La squadra di Liverani controlla il possesso del pallone, mentre il Lecce prova a colpire in ripartenza. Le occasioni nella seconda metà del gioco però sono poche e i ritmi lenti. Al 62′ ci prova Candreva con una girata col sinistro, ma Falcone blocca senza problemi. L’assedio finale dei granata non porta pericoli alla porta del Lecce, che difende bene e conquista i primi tre punti in trasferta di questo campionato. Sosta serena per i salentini. La Salernitana invece vede la Serie B sempre più vicina.

Le pagelle

Salernitana (4-3-2-1): Costil 6; Gyomber 5 (67′ Zanoli 5), Manolas 5.5, Pirola 6, Bradaric 6; Basic 6, Maggiore 5.5 (71′ Martegani sv), Coulibaly 6 (53′ Gomis 6); Candreva 6, Tchaouna 6 (67′ Vignato 5.5); Weissman 5 (53′ Simy 5.5)

In panchina: Ochoa, Allocca, Pasalidis, Boateng, Sambia, Fazio, Ikwuemesi, Pellegrino, Sfait, Legowski.

Allenatore: Fabio Liverani 5.5

Lecce (4-4-2): Falcone 7.5; Gendrey 6 (90′ Venuti sv), Baschirotto 6.5, Pongracic 6.5, Gallo 6 (71′ Sansone 6); Almqvist 6.5, Ramadani 6, Blin 6, Oudin 6 (46′ Dorgu 6); Piccoli 6, Krstovic 6.5 (78′ Gonzalez 6)

In panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Berisha, Pierotti, Touba.

Allenatore: Luca Gotti 7

ARBITRO: Maresca di Napoli 6

RETI: 17’ aut. Gyomber

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Coulibaly, Maggiore, Ramadani, Piccoli, Pirola, Zanoli. Angoli: 7-1. Recupero: 1′ pt, 7′ st.