Napoli-Cagliari, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Cagliari, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte gli azzurri, che in Champions sono tornati alla vittoria in casa che comunque in campionato manca da due mesi e mezzo, dall’altra i sardi reduci da tre punti folli in rimonta nel recupero: al Maradona partita delicatissima. Chi vincerà? Si parte alle ore 18 di sabato 16 dicembre.

Napoli-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.