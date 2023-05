Gli sportivi più pagati nel 2023: la classifica

La prestigiosissima rivista Forbes ha pubblicato la classifica degli sportivi più pagati del 2023. Nella lista, sono previsti sia gli introiti per la performance sportiva, sia gli introiti degli sponsor. A comandare è il calcio, che si prende tutto il podio. Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé comandano la classifica. Appena fuori dal podio c’è la leggenda del basket LeBron James, appena avanti al campionissimo della boxe: il messicano Canelo Alvarez.

Segue poi la coppia del golf Dustin Johnson e Phil Mickleson, rispettivamente al sesto e settimo posto, e con quest’ultimo che è quello che ha più introiti dallo sport in sè: 104 milioni di dollari. Ottavo e decimo posto sono ancora per il basket, con Stephen Curry e Kevin Durant.

A soprendere però, al nono posto, c’è Roger Federer. Il tennista, nonostante il ritiro dello scorso anno: riesce a portare a casa ben 95 milioni di dollari dalle sponsoriship, trovandosi ad essere al nono posto della classifica degli sportivi più pagati del 2023, in un anno dove non è più uno sportivo. Ecco la lista completa, espressa in milioni di dollari.