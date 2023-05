New York Knicks-Miami Heat stanotte in TV: canale, orario e diretta streaming NBA Playoff 2023

Stanotte, mercoledì 3 maggio alle ore 01:30, andrà in scena la sfida tra i New York Knicks e i Miami Heat, gara-2 delle semifinali della Eastern Conference per quel che concerne in Playoff NBA 2023. In gara-1, disputatasi sempre al Madison Square Garden della Grande Mela, ha visto la compagine ospite imporsi con il punteggio di 108-101 e portarsi avanti per 1-0 nella serie. Chi vincerà questa volta? La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma NBA League Pass.