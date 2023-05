Mondiale Hockey: Italia sconfitta 4-2 dalla Polonia

Una sconfitta pesante per l’Italia dell’hockey nella terza giornata del Mondiale di Nottingham. 4-2 contro la Polonia, e così subiscono il sorpasso in classica. Per gli azzurri adesso ci sono le sfide di mercoledì, ore 17, con la Lituania, e venerdì, ore 20:30, con la Gran Bretagna, e saranno fondamentali per la promozione.

Ad aprire la marcatura al minuto 6′ è Michalski, ma dopo appena un minuto gli azzurri pareggiano con Trivellato. Dopo più di un quarto d’ora la Polonia torna di nuovo in avanti, con Dziubinski sull’assist di Wronka. Ancora una volta pareggio azzurro dopo pochi minuti, con Tedesco. Al 37′ però ancora i biancorossi in avanti, e l’Italia non recupera. A 5 dal termine, Pasiut mette il risultato sul definitivo 4-2.