Sporting Lisbona, pirotecnico 3-4 al Casa Pia a pochi giorni dalla Juventus

Montagne russe nella gara di Liga portoghese tra il Casa Pia e lo Sporting di Lisbona, prossima avversaria della Juventus in Europa League. Partono subito a mille gli ospiti, con Trincao, che trova la rete già al primo minuto. Poco dopo però, subito pareggio casalingo con Rafael Martins: 1-1. In chiusura di primo tempo, ancora Trincao per gli ospiti per il vantaggio. Sull’ultima azione del primo tempo poi, è ancora pareggio, questa volta con Yuki Soma: 2-2 all’intervallo.

Ancora partenza lanciata per lo Sporting, che trova il gol di Pedro Goncalves. Un quarto d’ora dopo, terzo pareggio di gara, con Felippe Cardoso, che però pochissimi secondi dopo, si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando il Casa Pia in 10. Al minuto 85′ poi, la chiude ancora una volta Trincao, per il gol del definitivo 3-4. La Juventus è avvisata, lo Sporting non muore mai.