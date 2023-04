Premier League: arrestati 3 tifosi del Wolverhampton per cori omofobi

Cori omofobici durante Wolverhampton–Chelsea, arrestati tre tifosi della formazione di casa. A rendono noto lo stesso Chelsea e la Premier League tramite i rispettivi account Twitter. I cori erano stati ripetuti e anche lo speaker dello stadio aveva rivolto un invito per farli cessare. La polizia delle West Midlands ha individuato tre persone e le ha messe in stato di fermo, “per disturbo dell’ordine pubblico, provocato allarme e per aver usato parole o comportamenti incitanti all’odio verso i diversi orientamenti sessuali”. Poi le parole di entrambe le società: “Continueremo a lottare contro ogni forma di discriminazione”.