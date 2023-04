Sporting-Juventus, Allegri: “Impensabile giocare per difendere il vantaggio di 1-0”

Il tecnico della Juventus, Massimilano Allegri, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. Ecco le sue parole: “Szczesny sarà titolare. Anche Alex Sandro. Domani farò delle valutazione sull’attacco. Nostolgia della Champions? No, siamo in Europa League, che è una competizione importante. Ci permetterebbe, vincendola, di andare in Champions League. Poi come soddisfazione di tutto il gruppo che sta lavorando per creare i presupposti per portare a casa un trofeo. Sono rimasti i due che sono L’Europa League o la Coppa Italia. Non sarà semplice, sembra tutto semplice, ma non è così, perchè come dico sempre: vincere è una cosa straordinaria. Capisco la Juventus che dopo nove anni di vittorie l’ha fatto diventare una cosa normale, ma non è assolutamente così”.

E ancora: “Ultima volta a Lisbona col Benfica non è andata bene? Con lo Sporting abbiamo vinto, se non sbaglio, o pareggiato che non sarebbe male. Giocare contro le portoghesi è sempre difficile, bisogna avere molta pazienza soprattutto quando hanno la palla loro. Bisogna sapere che in questo stadio con i tifosi che spingono bisogna avere un impatto importante sulla partita”.

In conclusione: “Dobbiamo affrontare la partita come fosse una gara secca, senza pensare all’andata. Hanno eliminato l’Arsenal. È difficile, ma a questo punto è normale affrontare squadre di questo livello. Impensabile giocare per difendere il vantaggio di 1-0. Dovremo cercare di fare goal. Ci saranno momenti in cui dovremo difenderci come squadra e fare meglio dell’andata”.