“Sport, Movimento ed Inclusione”, l’evento torna per la 2^ edizione: gran finale il 3 febbraio all’Impianto Sportivo “Roma 6”

L’evento sportivo “Sport, Movimento ed Inclusione” si prepara al gran finale del 3 febbraio 2024 presso l’impianto sportivo di “Roma 6”, nel quartiere romano di Portonaccio. Ideato e organizzato da SSD 4FUN srl in collaborazione con la Roma Academy, e la partecipazione di AS ROMA FOR SPECIAL e di AS ROMA BLIND FOOTBALL, il progetto – vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura – è giunto alla seconda edizione (iniziata lo scorso 29 gennaio) ed ha come scopo quello di unire le scuole di calcio e le persone con disabilità per condividere e confrontarsi, senza alcuna differenza, nella consapevolezza di tifare tutti per la passione per lo sport. Numerosi i giovani atleti che hanno partecipato all’appuntamento, che prevede, prima della giornata conclusiva, una tavola rotonda – trasmessa in diretta radiofonica su Radio Manà Manà -, in cui interverranno rappresentanti dello sport e delle istituzioni per a dare risalto ai punti di forza dell’iniziativa di grande impatto sociale.

“Sport, Movimento ed Inclusione” nasce proprio dal desiderio dell’associazione SSD 4 FUN SRL di abbattere ogni barriera tramite lo sport. Se c’è un mezzo perfetto per il recupero psicofisico, per l’aggregazione e l’integrazione sociale di tutti i cittadini, quello è proprio il gesto atletico, singolo o di squadra, in cui lo sport individua un collante da seguire. Dopo il successo della prima edizione, il progetto si è rinnovato tanto che quest’anno si è caratterizzato per una serie di appuntamenti importanti: un torneo di padel per coppie miste, una esibizione di calcio per ragazzi ciechi, esibizioni di calcio-balilla con la partecipazione di persone in carrozzina, un torneo per bambini in età di scuola calcio, attività “giochi di strada”. Non poteva poi mancare un occhio di riguardo a un tema attuale come la sostenibilità, tanto che tutti i partecipanti riceveranno, in maniera simbolica, un biglietto per l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.