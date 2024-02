Skeleton, Coppa del Mondo: decimo posto per Bagnis a Sigulda, trionfa il cinese Zheng Yin

Primo trionfo stagionale per Zheng Yin, capace di trionfare in quel di Sigulda (Lettonia) nella sesta tappa della Coppa del Mondo 2024 di skeleton maschile. 1’40″82 il tempo del cinese, capace di precedere i britannici Markus Wyatt e Matt Weston, staccati rispettivamente di 18 e 34 centesimi. Il miglior azzurro è stato Amedeo Bagnis, decimo grazie a una bella rimonta nella seconda manche: dopo il 14° posto a metà gara, Bagnis ha recuperato ben quattro posizioni, chiudendo a 97 centesimi dalla vetta. Alle sue spalle Mattia Gaspari, distante un solo centesimo, mentre non è andato oltre la 25^ piazza Manuel Schwaerzer (a 3″06). Per quanto riguarda la classifica generale, in testa c’è ancora il tedesco Christopher Grotheer con 1196 punti, seguito da Weston con 1131 e dal coreano Jung con 1067.