Sport in tv sabato 27 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 27 maggio 2023. Giornata di grande calcio: ben quattro gli incontri di Serie A in campo, ma soprattutto si decide la Bundesliga con un filo diretto tra il il mach del Borussia Dortmund e quello del Bayern Monaco. In serata invece spazio al Mondiale Under 20 con in campo l’Italia e ai playoff di Serie B e a quelli di Serie C. Si decide anche il Giro d’Italia con la penultima tappa, mentre la Formula 1 si sposta nel Principato di Monaco, dove vanno in scena le terze prove libere e le qualifiche.