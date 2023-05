Italia-Repubblica Dominicana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali Under 20 2023

Italia-Repubblica Dominicana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20 2023. Appuntamento cruciale in Argentina per gli azzurrini di Nunziata, capaci di battere il Brasile ma poi sconfitti dalla Nigeria. Serve una vittoria contro i centramericani per conquistare il pass per gli ottavi, si parte alle ore 20 di sabato 27 maggio, diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA