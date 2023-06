Sport in tv sabato 10 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 10 giugno 2023. Il piatto forte arriva senza ombra di dubbio in serata, quando l’Inter a Istanbul scenderà in campo per conquistare la Champions League contro il favorito Manchester City. Si assegnano due trofei anche al Roland Garros, dove vanno in scena la finale del singolare femminile e quella del doppio maschile. Entra nel vivo anche il fine settimana del motomondiale al Mugello, con la Sprint Race della MotoGP. Poi Nations League di volley, golf e tanto altro ancora.