Inter, Inzaghi: “Percorso eccezionale, vogliamo tornare in finale”

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. È un momento difficile, volevamo vincere a tutti i costi ma dobbiamo essere orgogliosi. Oggi tutto il mondo ha visto il perché non cambierei questi giocatori per nessun motivo al mondo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta per 1-0 in finale di Champions League contro il Manchester City. “La nostra partita è stata organizzata e seria – ha detto a Sky -. I ragazzi sono abbattuti e tristi, ma questo è il calcio. È la quinta finale in 20 mesi, dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto”.

E aggiunge: “A livello di gioco e di movimenti nel primo tempo potevamo fare meglio. Nel secondo nel nostro momento migliore abbiamo creato tante situazioni da gol. La rifinitura è un po’ mancata, ma negli ultimi venti minuti ci sono state tante occasioni. La squadra meritava di giocare il supplementare”. Poi la conclusione: “Abbiamo fatto un grandissimo percorso, è stato eccezionale. Vogliamo tornare in finale e abbiamo tutte le possibilità per farlo”.