Sport in tv oggi, venerdì 24 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 24 marzo 2023. Inizia il Motomondiale, con le prime prove libere della stagione da Portimao in vista del GP di Portogallo di scena domenica. In serata proseguono le qualificazioni calcistiche agli Europei del 2024, ma anche tanto tennis con l’Atp e il Wta di Miami. Poi ciclismo, pattinaggio di figura, golf e tanto altro ancora in queto venerdì di marzo. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di venerdì 24 marzo.