Scherma, Coppa del Mondo spada Buenos Aires 2023: cinque italiani nel tabellone principale

Ha preso il via a Buenos Aires il weekend della Coppa del Mondo di spada maschile, che nella giornata odierna ha visto i turni di qualificazione della gara individuale in programma domani. Sono cinque gli italiani che sono riusciti a qualificarsi: Gabriele Cimini era già qualificato tramite ranking, ma a lui si sono aggiunti anche Marco Balzano, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo, Filippo Armaleo. Quest’ultimo ha avuto bisogno dei turni preliminari, mentre gli altri tre si sono subito qualificati tramite la fase a gironi. Niente da fare invece per Federico Vismara, Andrea Vallosio e Daniel De Mola che sono stati sconfitti nell’ultimo match decisivo per il passaggio al tabellone.

La tappa di Buenos Aires vedrà domani la gara individuale, con inizio alle 13:00 italiane. Poi domenica sarà la volta della gara a squadre, dove l’Italia al momento dovrebbe schierare il quartetto composto da Gabriele Cimini, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo.