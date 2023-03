Basket, Eurolega. Virtus Bologna-Real Madrid 79-96, Scariolo: “Mancata pazienza di cercare altre soluzioni”

Sergio Scariolo ha parlato nel post-partita di Virtus Bologna-Real Madrid 79-96, match valido per la trentesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. Le “V” nere hanno combattuto contro una delle corazzate del torneo, ma la sconfitta fa allontanare sempre più il sogno dei playoff per Belinelli e compagni. Dopo la partita Scariolo ha analizzato quanto successo sul parquet della Segafredo Arena. “Il Real Madrid è una grandissima squadra, anche stasera hanno giocato benissimo su entrambi i lati del campo e gli faccio i complimenti – spiega Scariolo – Ci hanno fatto tirare male nel primo tempo, ma noi abbiamo sbagliato a cercare troppe volte il tiro da due. Serviva più pazienza e tranquillità per cercare altre soluzioni, mi dispiace che non abbiamo fatto quanto avevamo provato in settimana su questo aspetto.”

Anche a livello di singoli, Scariolo si sofferma sugli avversari: “Con Tavares in campo è stato difficile tirare da vicino, poi nel secondo tempo avevamo riaperto la partita ma è arrivato Hezonja e dobbiamo applaudirlo perchè ha fatto vedere di essere un giocatore capace di giocare minuti importanti anche in NBA.”

CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA