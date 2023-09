Sport in tv oggi venerdì 22 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 22 settembre 2023. Comincia una nuova giornata di Serie A con gli anticipi Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa. Spazio anche alla Serie B e al calcio internazionale (Liga, Bundesliga e Ligue 1). Inizia poi il weekend dei motori con le prove libere del GP del Giappone di F1 e del GP d’India di MotoGP. Non possono mancare poi il tennis con i tornei asiatici e in Messico, a Guadalajara, la lotta con i Mondiali di Belgrado e il volley con il preolimpico femminile.