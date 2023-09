Sassuolo-Juventus, Allegri in conferenza stampa: programma, orario e streaming

Alle 11:00 di venerdì 22 settembre Mister Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Mapei Stadium che vedrà in campo la sua Juventus contro il Sassuolo. Tema centrale è l’11 titolare bianconero. Vlahovic e Chiesa sono intoccabili, ma c’è un ballottaggio che vede i due statunitensi, Weah e McKennie contendersi una maglia sulla destra. Un dubbio anche tra Fagioli e Miretti a centrocampo. La conferenza stampa di Allegri sarà trasmessa in diretta esclusiva su Juventus TV e sarà disponibile anche su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. Poi gli approfondimenti sulle probabili formazioni delle due squadre.

