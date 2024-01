Sport in tv oggi sabato 20 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 20 gennaio 2024. Ancora Australian Open nella notte italiana e nel corso della mattinata. Poi si passa agli sport invernali, con lo sci maschile da Kitzbuhel e quello femminile da Jasna. Il biathlon fa tappa ad Anterselva, mentre la Serie A riprende con due incontri in questo turno condizionato dalla Supercoppa. Ma il calcio è anche quello di Serie B e Serie C, oltre ai campionati internazionali e alla Coppa d’Africa.