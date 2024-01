Mauritania-Angola oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa d’Africa 2024

Alle 18:00 di sabato 20 gennaio Mauritania e Angola si sfideranno in occasione della seconda giornata del girone D di Coppa d’Africa 2024. Nessun margine di errore per le due nazionali che cercano la prima vittoria nel torneo. Dopo il pareggio con l’Algeria, l’Angola cerca quota 4 per avvicinare il pass per il prossimo turno. La Mauritania invece è uscita sconfitta dall’esordio contro il Burkina Faso e non può permettersi altri passi falsi. La partita sarà disponibile in diretta esclusiva tv su Sportitalia (visibile in HD sui canali 60 e 560 del digitale terrestre), oltre che in streaming sull’app e il sito dell’emittente. Sportface.it vi offrirà la cronaca della partita della seconda giornata del girone D.