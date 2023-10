Sport in tv oggi sabato 14 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 14 ottobre 2023. Entra nel vivo un altro weekend all’insegna del grande sport. Si parte la mattina presto con la MotoGP in Indonesia per poi restare in Asia con il Wuhan Open di biliardo e i tanti tornei di tennis. Nel maschile spazio alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai, mentre per le donne è tempo delle fasi finali dei tornei di Seoul, Zhengzhou e Hong Kong, con due azzurre come Jasmine Paolini e Martina Trevisan ancora in corsa. Spazio poi al padel, al basket, al golf, al volley e soprattutto al calcio con le qualificazioni agli Europei 2024. Occhi puntati sull’Italia di Luciano Spalletti, che sfida Malta a Bari. Di seguito, il palinsesto sportivo.