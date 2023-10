Italia-Malta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Italia e Malta, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Sono stati giornati complicati per la nostra Nazionale coinvolta dallo scandalo scommesse che ha investito il calcio italiano. La squadra di Luciano Spalletti, con il successo ai danni dell’Ucraina ha fatto un discreto passo avanti in ottica qualificazione, però non può permettersi in ogni caso passi falsi e pensare al campo. A Bari arriva la compagine maltese e gli Azzurri devono necessariamente portare a casa i 3 punti davanti al caloroso pubblico che in massa ha acquistato i biglietti. La sfida è in programma oggi, sabato 14 ottobre, alle 20:45 al San Nicola di Bari. Diretta su Rai 1 e in streaming su Raiplay.