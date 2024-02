Sport in tv oggi sabato 10 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 10 febbraio 2024. Ovviamente inizia il weekend e torna il grande calcio, con la Serie A, la Serie B, la Serie C e i campionati internazionali. A Doha proseguono Mondiali delle discipline acquatiche con le ultime di gare di tuffi e nuoto artistico. Spazio anche ai mondiali di biathlon dalla Repubblica Ceca e al tennis con le semifinali dei vari torneo Atp, Wta e Challenger. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.