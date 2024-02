Sudafrica-RD Congo oggi in tv: canale, orario e streaming finale 3° posto Coppa d’Africa 2024

Alle 21:00 di oggi, sabato 10 febbraio Sudafrica e Repubblica Democratica del Congo scenderanno in campo in occasione della finale per il terzo posto della Coppa d’Africa 2024. Le due sorprese del torneo alla fine si sono dovute arrendere in semifinale alle due favorite, la Nigeria di Osimhen e la Costa d’Avorio padrona di casa. Il bronzo è comunque un obiettivo per le due nazionali, che sono andate oltre le aspettative e sperano di chiudere nel migliore dei modi questo torneo. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, che detiene i diritti della competizione. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming sul sito e l’app dell’emittente.