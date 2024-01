Sport in tv oggi martedì 9 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 9 gennaio 2024. Tanto tennis in Oceania, dove proseguono i tornei di Adelaide, Hobart e Auckland e iniziano le qualificazioni degli Australian Open. Protagonisti anche il calcio, con il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna, e il volley, con Civitanova, Monza e Novara impegnate in Europa. Proseguono poi gli Europei di pallanuoto, mentre l’Olimpia Milano sfida l’Alba Berlino in Eurolega.