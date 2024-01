Fiorentina-Bologna oggi in tv: canale, orario e streaming quarti Coppa Italia 2023/2024

La Fiorentina ospita il Bologna nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Ghiotta chance per entrambe le squadre di spingersi in semifinale, approfittando di un lato di tabellone aperto dopo l’eliminazione dell’Inter, battuto proprio dal Bologna. Entrambe reduci da una mancata vittoria in campionato, andranno a caccia del successo per alimentare le proprie speranze di conquistare un titolo in stagione. Interessante anche la sfida in panchina tra Italiano e Thiago Motta: il primo round è andato ai viola in campionato, chi trionferà stavolta? Calcio d’inizio alle 21:00 di oggi, martedì 9 gennaio. La partita di stasera sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.