Sport in tv oggi, martedì 4 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 4 aprile 2023. Il piatto forte non può che essere la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Calcio protagonista anche con i recuperi di Premier League (spicca Chelsea-Liverpool) e con le fasi finali delle rispettive coppe nazionali. Spazio anche al tennis con ben cinque tornei ed al curling con i Mondiali maschili di Ottawa. Di seguito, ecco il palinsesto sportivo per martedì.