Sport in tv oggi martedì 12 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di martedì 12 settembre 2023. Proseguono le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio ed è il giorno dell’Italia: la Nazionale di Luciano Spalletti è già spalle al muro o quasi. Contro l’Ucraina è fondamentale tornare a vincere per sperare nell’accesso alla prossima manifestazione continentale. In campo anche l’Under 21 contro la Turchia. Occhi anche sugli Azzurri del volley, con i quarti di finale contro l’Olanda.