Nelle mani di Baldanzi in Turchia: l’Under 21 cerca estro e intensità

L’Under 21 vista contro la Lettonia all’esordio di Carmine Nunziata sulla panchina è apparsa timida sul piano delle giocate e fiacca in termini di condizione. Il nuovo Ct si è soffermato soprattutto sulla forma precaria della sua squadra, ma è consapevole che contro la Turchia, nel cammino che porta all’Europeo del 2025, servirà anche l’estro di Tommaso Baldanzi. Il trequartista dell’Empoli, assente nel primo impegno, è pronto a guidare la squadra a Kocaeli. Nel 4-3-1-2 di Nunziata, è lui l’unico intoccabile. Al suo posto Miretti ha offerto qualche buona giocata, su tutti un assist per Nasti, ma si è spento col passare dei minuti. Anche Casadei non è al meglio della condizione e si vede, ma ci si aspetta qualcosa in più dal talento scuola Inter che sta trovando spazio (con un gol) in Championship con il Leicester. Vicino alla conferma anche Edoardo Bove, che sul piano fisico ha offerto subito buone indicazioni, tentando più volte la conclusione dalla distanza. Cercano una chance a gara in corso anche Ndour e Fazzini (di recente rientrato da un infortunio), mentre stavolta Prati potrebbe partire dalla panchina.

Tra i pali confermato Desplanches, mentre in difesa Kayode potrebbe prendere il posto di Zanotti. Maglia da titolari in arrivo invece per Ghilardi, Pirola, Ruggeri, che hanno ben figurato nella prima apparizione a Jurmala. Serve di più anche sul fronte d’attacco. Le occasioni pulite sono state sei in Lettonia, ma è mancata un po’ di brillantezza e forse d’esperienza. Ecco perché Colombo, in panchina nel primo impegno, è il candidato forte per guidare il reparto a due. Al suo fianco, Francesco Pio Esposito per caratteristiche sembra in vantaggio su Nasti e Oristanio. L’Italia deve vincere per non complicare il percorso, un po’ come la Turchia che all’esordio ha perso 3-2 contro l’Irlanda. Occhi puntati su Kenan Yildiz, attaccante della Juventus già in campo a Udine e in gol negli ultimi due impegni della sua nazionale. Un pericolo in più per gli azzurrini che a Kocaeli hanno bisogno di tre punti e risposte convincenti sul piano del gioco.