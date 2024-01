Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 8 gennaio 2024. Il tennis si prende il palcoscenico con i primi turni dai tornei di Adelaide, Auckland e Hobart che precedono il primo Slam stagionale. Settebello in campo agli Europei nel match contro l’Ungheria. Poi anche il calcio con la Serie C e la FA Cup.