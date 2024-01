Golf, Tiger Woods e Nike si separano dopo 27 anni di collaborazione

Tiger Woods e la Nike si separano. La fine di un matrimonio storico in ambito sportivo, dopo quasi trent’anni di collaborazione. Ad annunciarlo, con un post su X, è il campione californiano. “Oltre 27 anni fa ho avuto la fortuna di iniziare una collaborazione con uno dei marchi più iconici al mondo. I giorni trascorsi insieme da allora sono ricchi di così tanti momenti straordinari che, se iniziassi a ricordarli uno ad uno, potrei stare qui all’infinito. La passione e la visione di Phil Knight hanno dato vita a questa partnership tra Nike e Nike Golf. Voglio per questo motivo ringraziarlo personalmente e dire grazie anche a tutti i dipendenti Nike e agli incredibili atleti con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni. La gente si chiede se ci sarà un altro capitolo. Sì, sicuramente ci sarà un altro capitolo”, le parole di Tiger Woods.