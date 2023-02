Sport in tv oggi, lunedì 13 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di lunedì 13 febbraio 2023. Inizia un’altra settimana di grande sport. Nel pomeriggio appuntamento con l’Atp di Rotterdam e il Wta di Doha, mentre in serata spazio al calcio con i posticipi dei vari campionati Europei tra cui i due match di Serie A Verona-Salernitana e Sampdoria-Inter. Di seguito il palinsesto completo.