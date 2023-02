Verona-Salernitana stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Tutto pronto per la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Salernitana, valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre hanno un gran bisogno di punti salvezza, anche se la situazione di classifica dei granata è più rassicurante. Allo stesso tempo i padroni di casa stanno vivendo un momento di forma migliore e partiranno favoriti. Appuntamento alle 18:30 di stasera, lunedì 13 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.