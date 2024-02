Highlights e gol Bologna-Sassuolo 4-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 80

Il video dei gol e degli highlights di Bologna-Sassuolo, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Bella partenza da parte degli ospiti che passano in vantaggio grazie a Thorstvedt e legittimano il vantaggio, ma un gran tiro di Zirkzee – deviato da Viti – beffa Consigli e il punteggio è di nuovo in parità. Massano dieci minuti e Volpato si inventa un grande gol riportando il Sassuolo in vantaggio. Nella ripresa però i ragazzi di Thiago Motta, oggi squalificato, rimontano alla grande: prima Fabbian fa 2-2, qualche minuto dopo ci pensa Lewis Ferguson a far impazzire di gioia il pubblico locale. Nel finale va a segno anche Saelemaekers che mette il punto esclamativo: Bologna crede all’Europa.

