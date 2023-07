Sport in tv oggi, domenica 30 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, domenica 30 luglio. Al via l’ultima giornata dei Mondiali di nuoto a Fukuoka, ma anche dei Mondiali di scherma a Milano. Spazio anche alla fase a gironi dei Mondiali femminili di calcio in Australia e Nuova Zelanda e ad alcune amichevoli dei club di Serie A. Infine, in Belgio c’è il grande spettacolo della Formula 1 con il Gran Premio di Spa, dove scatterà dalla pole position Charles Leclerc. Menzione speciale anche per il tennis, con le cinque finali dei tornei Atp e Wta in programma questa settimana. Ecco allora di seguito la programmazione odierna.