Cecchinato-Galan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2023

Marco Cecchinato affronterà Daniel Galan nel primo turno del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2023, evento in programma dal 31 luglio al 5 agosto. Il tennista palermitano ha finalmente interrotto una striscia di sette sconfitte di fila, superando il primo turno ad Umago prima di arrendersi a Sonego, e proverà a ripetersi in terra austriaca. Il match d’esordio non si prospetta particolarmente agevole ma sicuramente è alla portata dell’azzurro, che affronta per la seconda volta in carriera il colombiano Galan. Cecchinato ha vinto l’unico precedente, nel 2017 al Challenger di Todi, ma secondo i bookmakers partirà sfavorito.

Cecchinato e Galan scenderanno in campo lunedì 31 luglio o martedì 1 agosto con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cecchinato e Galan garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.