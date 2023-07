Atp Atlanta 2023, Fritz è il nuovo campione: battuto Vukic in tre set

Taylor Fritz torna a sorridere e conquista il secondo titolo stagionale. Nella finale dell’Atp 250 di Atlanta 2023 alza bandiera bianca in tre set l’australiano Alexandar Vukic, sconfitto col punteggio di 7-5 6-7(5) 6-4 dopo 2 ore e 16 minuti. Il numero 1 del seeding, già finalista in questo torneo nel 2019, è bravo nel mantenere i nervi saldi nella frazione decisiva dopo aver mancato due match point in risposta sul 6-5 e perso il tie-break per 7 punti a 5. A indirizzare il terzo set, poi, uno scambio da 27 colpi vinto da Fritz per strappare la battuta a Vukic sul 3-3 e involarsi verso il successo, il secondo del 2023 dopo Delray Beach e il sesto in carriera. La metà dei suoi successi sono arrivati in patria, negli Usa. “Mi sono sentito a casa questa settimana – ha spiegato – Sono venuto qui per tanti anni e sono felice di aver vinto. Il supporto è stato incredibile”.

Con questo risultato, Fritz consolida la nona posizione nel ranking e avvicina l’ottavo posto occupato da Jannik Sinner. Bel balzo in avanti, invece, per Vukic: l’australiano guadagna 20 posizioni ed è ora numero 62 al mondo.