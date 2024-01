Sport in tv oggi domenica 21 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 21 gennaio 2024. Ancora Australian Open nella notte italiana e nel corso della mattinata, con Jannik Sinner impegnato all’alba contro Khachanov negli ottavi di finale. Poi si passa agli sport invernali, tra sci alpino, sci di fondo e biathlon. Tanto calcio con la Serie, la B, la C e i campionati internazionali, più la Coppa d’Africa. E poi campionati volley, basket e tanto altro ancora.