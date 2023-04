Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 24 aprile 2023. Il 31esimo turno di Serie A si chiude con il posticipo tra Atalanta e Roma, ma c’è da seguire anche la finale della Youth League tra gli olandesi dell’AZ Alkmaar e i croati dell’Hajduk Spalato. In più, i Mondiali di biliardo.