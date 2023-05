Sport in tv domenica 28 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 28 maggio 2023. Si chiude il penultimo turno di serie A, ma il calcio è anche estero con Liga e Premier League. Passerella finale per il Giro d’Italia, mentre prende il via il Roland Garros di tennis con la prima giornata e l’esordio di cinque tennisti italiani. A Monte-Carlo si corre il GP di Formula 1 e proseguono i playoff della Serie A di basket.