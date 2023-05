Juventus-Milan 0-1, vittoria da Champions: la gioia di Mauro Suma (VIDEO)

di Christian Poliseno 5

Ancora una vittoria per il Milan che, nel posticipo di campionato contro la Juventus, riesce ad imporsi col risultato di 0-1. Decide la girata di testa di Olivier Giroud, al minuto 40′. Il giornalista tifoso rossonero, Mauro Suma, non ha ovviamente nascosto la sua soddisfazione per i 3 punti conquistati, assieme alla matematica conquista della Champions League. Ecco il video della sua esultanza.