Sport in tv domenica 14 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 14 maggio 2023. Altra giornata ricca di sport. Il calcio è in campo con la Serie A, i playoff di Serie C e i campionati esteri. Tempo di playoff anche per il volley e il basket, mentre si spera che la pioggia non rovini una bella giornata di tennis al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia. Il motomondiale fa tappa in Francia, mentre in serata imperdibile l’appuntamento con gara-7 dell’NBA tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Di seguito l’elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.