Internazionali d’Italia 2023, ricca domenica al giro di boa: Djokovic, Swiatek e Sinner non sbagliano, ma non mancano le sorprese

Si chiude la prima settimana di questi Internazionali BNL d’Italia 2023. Domenica 14 maggio è stata una giornata ricca di tennis, di belle partite e di entusiasmanti vittorie per i nostri italiani impegnati sui campi del Foro Italico. Dopo il rinvio di buona parte delle partite del giorno precedente, la concentrazione di incontri sui campi romani è stata notevole, ma fortunatamente il meteo ha consentito il completo svolgimento del programma. Grande entusiasmo per il campione in carica, Novak Djokovic, che ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio finale di 6-3 4-6 6-1 dopo una prestazione notevole, come sempre, soprattutto sul piano mentale. Vittoria anche per l’altra campionessa in carica, Iga Swiatek, che si è imposta sull’ucraina Tsurenko per 6-2 6-0. Ancora una prova dominante per la polacca, che ora si vedrà opposta Donna Vekic agli ottavi.

Molti gli italiani in campo oggi, con i fari accesi soprattutto su Jannik Sinner, sul derby Musetti-Arnaldi e sulla partita tra Fabio Fognini e Holger Rune. Un primo, e doveroso, elogio va, però, a Marco Cecchinato, che approda per la prima volta al terzo turno degli Internazionali dopo aver battuto con una meravigliosa partita lo spagnolo Bautista-Agut per 6-2 6-2 in meno di un’ora e venti. Ora, per il palermitano, sarà sfida contro Yannick Hanfmann, e chissà quali sorprese ci aspetteranno.

Ad accendere il Pietrangeli è stato lo scontro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Il primo è riuscito a imporsi per 6-4 6-4, mettendo molto in difficoltà l’avversario con variazioni di ritmo sostenute e un vigore nell’impostazione che il sanremese fa ancora fatica a gestire. Una bella partita, che dimostra ancora una volta quanto luminoso sia il futuro del nostro tennis. Finisce, invece, il torneo di Fabio Fognini, che nulla ha potuto contro Holger Rune. Il danese si è imposto con il risultato di 6-4 6-2, risolvendo un primo set non facile e gestendo senza grande fatica il secondo parziale. Jannik Sinner ha chiuso il programma di giornata sul Centrale, domando un indiavolato Shevchenko 6-3 6(4)-7 6-2. Il russo ha giocato una grande partita, e l’azzurro l’ha aiutato concedendo molto al servizio. Nel terzo e decisivo set, Sinner ha alzato notevolmente il livello e ha portato a casa una partita non semplice.

Nel tabellone maschile da segnalare le vittorie di Stefanos Tsitsipas, che ha chiuso 6-3 6-3 la pratica Nuno Borges, iniziata nella giornata di ieri, e di Casper Ruud, vittorioso su Bublik dopo due ore di spettacolo: 6-1 4-6 7-6(0). Vittoria importantissima per Alexander Zverev su David Goffin: 5-7 6-3 6-4 per il tedesco, che ha bisogno di risultati come questo per ritrovare la condizione. Avanti anche Cameron Norrie, vittorioso su Fucsovics, Frances Tiafoe, che ha avuto la meglio su Altmaier. Fuori a sorpresa Jiri Lehecka contro l’ungherese Maroszan (4-6 6-1 7-6) e soprattutto Taylor Fritz, sconfitto da Hanfmann 6-4 6-1.

Nel torneo femminile Muchova si conferma fatale alle italiane: 7-6(4) 6-2 il punteggio con cui ha superato Camila Giorgi. Fuori a sorpresa Coco Gauff contro la ceca Bouzkova: 4-6 6-2 6-2. L’unica statunitense ad accedere agli ottavi è Madison Keys, in virtù del ritiro di Azarenka. Vittorie importanti per Jelena Ostapenko su Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova su Maria Sakkari. Elena Rybakina agli ottavi senza faticare per il ritiro di Kalinskaya.