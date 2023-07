Lo Spezia comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Massimiliano Alvini, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con prolungamento automatico in caso di promozione in A. Il tecnico è reduce dall’esperienza in Serie A con la Cremonese, formazione che ha guidato per le prime 18 partite della scorsa stagione.