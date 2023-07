Roma, sei squalificati tra campo e panchina: ecco chi salterà esordio con Salernitana

Saranno addirittura sei gli squalificati tra le fila della Roma per la prima giornata di Serie A 2023/24. Le assenze più pesanti per l’avvio di campionato casalinga contro la Salernitana riguardano soprattutto Paulo Dybala e il capitano Lorenzo Pellegrini, ma i giallorossi dovranno fare a meno anche di José Mourinho. Lo ‘Special One’ è stato infatti squalificato per 10 giorni a inizio campionato dopo le accuse all’arbitro Chiffi al termine di Monza-Roma. Ma non finisce qui: non ci sarà neppure il vice Salvatore Foti (squalificato per due giornate) e il preparatore dei portieri Nuno Santos, oltre al collaboratore Michele Salzarulo.