Spezia-Milan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spezia e Milan, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Ora si fa veramente dura per gli uomini di Leonardo Semplici, superati dal Verona nell’ultimo turno di campionati e costretti a rincorrere in queste ultime quattro giornate. I rossoneri dal canto loro devono cercare di non pensare troppo alla semifinale di ritorno di Champions League, essendoci una qualificazione alla prossima edizione della competizione da conquistare in questo campionato. La sfida è in programma oggi, sabato 13 maggio alle ore 18:00 al Picco di La Spezia. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.