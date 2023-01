Spezia-Atalanta 2-2, Gasperini: “Perdere non sarebbe stato giusto”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky dopo il pareggio per 2-2 arrivato in casa dello Spezia. Ecco le sue parole: “C’è stata molta sofferenza nel finale e perdere questa partita non sarebbe stato giusto. Se valuto i gol del primo tempo e valuto la partita sono soddisfatto di come la squadra ha condotto la gara, anche se ci sono stati errori pesanti. Il gol che arriva sempre all’inizio è penalizzante, poi abbiamo avuto l’opportunità per raddrizzare la gara e invece siamo andati sul 2-0 per loro, che non rispecchiava la partita. Alcune cose ci stanno impedendo di svoltare le partite, ma nel finale ci ha pensato Pasalic per fortuna, a pareggiare. C’è stato un problema di tacchetti? Sì, l’ho notato anche io. Sembra scontato ma abbiamo sbagliato anche questo. Pasalic con lo Spezia segna sempre. Cosa non ha funzionato nel primo tempo? Per me ha funzionato tutto tranne il gol che non è arrivato”.