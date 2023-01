Sport in tv oggi, mercoledì 4 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 4 gennaio 2023, con tanti appuntamenti assolutamente da non perdere e tutte le informazioni per seguire in diretta ogni evento. La grande protagonista non può che essere la Serie A, con la prima giornata dopo la sosta mondiale e ben dieci partite in programma nello stesso giorno. Spazio anche alla Premier League con la 19^ giornata. Non solo calcio, ma anche basket con lo spettacolo dell’NBA e tennis con i tornei australiani e la United Cup, in cui l’Italia sfida la Polonia per un posto in semifinale. Infine, prosegue la stagione degli sport invernali con sci di fondo, salto con gli sci e sci alpino. Di seguito il programma completo e gli orari di tutti gli eventi.